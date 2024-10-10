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Bilecik'te Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Önlemler Alındı

Bilecik'te Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Önlemler Alındı
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Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve bahçelerinde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzaklar asarak önlem aldı. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, zararlının yayılmasını engellemek için çeşitli mücadele yöntemlerinin kullanılacağını açıkladı.

Bilecik'te, meyve bahçelerinde kahverengi kokarca görülmesi üzerine harekete geçildi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında kentte görülmeyen kahverengi kokarca bu yıl Eylül-Ekim aylarında asılan feromon tuzaklara takıldı. İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş konu hakkında yaptığı açıklamada; "2023 yılında kahverengi kokarcaya Bilecik İlinde rastlanılmamasına rağmen 2024 yılı Eylül - Ekim aylarında asılan feromon tuzaklarda zararlı görüldü. Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), egzotik kökenli polifag istilacı bir böcek türüdür. Türkiye'deki varlığı ilk kez 2017 de tespit edilmişti. Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan ve kivi bu böceğin en önemli konukçuları arasında yer alsa da yaşamını tüm bitkilerde sürdürebilmektedir" dedi.

" Kahverengi kokarca zararlısını erken teşhis ettiğimiz için popülasyonun çoğalmasını engellemek amaçlı görüldüğü yerde imha edilmesi önemlidir"

İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kahverengi kokarca türünün yayılışını engellemek ve olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için dünya genelinde mekanik, kimyasal, biyolojik ve biyoteknik tabanlı olmak üzere çeşitli mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Kahverengi kokarca zararlısını erken teşhis ettiğimiz için popülasyonun çoğalmasını engellemek amaçlı görüldüğü yerde imha edilmesi önemlidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi bilecik Sağlık Güncel Tarım Yerel Çevre Doğa

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