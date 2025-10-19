Haberler

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Aile Güçlendirme Toplantısı

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Aile Güçlendirme Toplantısı
Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk koruma hizmetleri ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla toplantılar yapıldı. Kadın, çocuk ve aile odaklı çalışmaların güçlendirilmesi vurgulandı.

Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk koruma hizmetleri ve ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, ilgili kurumların katılımıyla masaya yatırıldı.

Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ev sahipliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Değerlendirme, İzleme ve Komisyon Toplantısı, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Toplantısı ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Gerçekleştirilen toplantılarda, Bilecik'te kadına yönelik şiddetin önlenmesi, risk altındaki çocukların korunması, aile birliğinin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca geçmiş dönemde yapılan çalışmaların sonuçları gözden geçirilirken, önümüzdeki süreçte uygulanacak yeni strateji ve eylem planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantılara ilişkin değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Kadın, çocuk ve aile odaklı çalışmalarımızda tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hareket ediyor, koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
