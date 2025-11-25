Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında Atatürk Parkı'nda düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Vali Sözer'in yanı sıra, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı' da katılım sağladı. Kurulan stantlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık materyalleri sunuldu.

Vali Sözer, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarımızla farkındalığı artırmak ve güçlü bir mesaj vermek için bir aradaydık. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK