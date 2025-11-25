Haberler

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine Vali Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı katıldı. Etkinlikte bilgilendirme stantları kurularak, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda materyaller sunuldu.

Bilecik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında Atatürk Parkı'nda düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Vali Sözer'in yanı sıra, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı' da katılım sağladı. Kurulan stantlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık materyalleri sunuldu.

Vali Sözer, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarımızla farkındalığı artırmak ve güçlü bir mesaj vermek için bir aradaydık. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.