Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Bilecik'te Kadın Mühendislik Kariyeri Semineri Düzenlendi

Bilecik'te Kadın Mühendislik Kariyeri Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 'Bir Kadın Olarak Mühendislik Kariyeri' semineri ile mühendislikte kadınların yaşadığı zorlukları ve başarıya giden yolda özgüvenin önemini vurguladı. Etkinlik, alanında uzman konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Bir Kadın Olarak Mühendislik Kariyeri' semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde özel bir maden yatırımları firması Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü Ebru Doğutepe, Sürdürülebilirlik ve Uyum Başmühendisi Gökçen Çetiner Sevilgen, Veri Tabanı ve Modelleme Şefi Arzu Uçar ve Çevre Mühendisi Seçil Uslu bilgi verdi. Seminerde mühendislik mesleğinde kadınların karşılaştığı önyargılara rağmen özgüven ve kararlılıkla bu engellerin aşılabileceği vurgulandı. Konuşmacılar, kendi deneyimlerinden yola çıkarak kadınların pozitif ayrımcılık olmaksızın, bilgi birikimi ve azimleriyle başarılı kariyerlere imza atabileceklerini ifade etti, ayrıca iş hayatında cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulandı.

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rus yanlısı liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
img

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
img

Şampiyonluk favorisini açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.