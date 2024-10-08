Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Kadın Cinayetlerine Protesto

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli ilçesinde kadınlar, artan kadın cinayetlerine karşı toplandı. Aycan Çınar Şahin, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti ve bu konuda duyarsızlık ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadın cinayetleri protesto edildi.  Aycan Çınar Şahin, "Kadına yönelik şiddetin bildik hüzünlü öyküleri, geleneksel ön kabuller toplumun ve devletin duyarsızlığı ile büyüyor. Şiddet yalnızca bedenlere zarar vermiyor, kadınları öz saygısını, ihlale direnme ve hak alma arzusunu hafifletiyor veya yok ediyor. Eğer bir gün ben ölürsem anne sarıl ve yak bu şehri" dedi.

Osmaneli Tayyare Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, son günlerde üst üste yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Kadınlar adına açıklama yapan Aycan Çınar Şahin şunları ifade etti:

"Bugün burada toplanma amacımız sadece 2024 yılı için 292 olan bu sayıya 'dur' demek. Bedriye Işık, Sonay Öztürk, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Şeyda Yılmaz, Narin Güran bunlar sadece sayabildiklerimiz. Sadece ismi çıkanlar, sadece ismi duyulanlar. Daha ismi duyulmayan bir sürü kız kardeşimiz için buradayız. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet bugün dünyamızda en yaygın süre gelen ve yakıcı insan hakları ihlalidir. Kadınlara yönelik şiddet tüm dünyada; milliyet, etnik köken, nesil ve hiçbir toplum ayırt etmeksizin gerçekleşmekte, hayatlara mal olmakta ve toplumları parçalamaktadır.

Her gün tüm dünyada 137 kadın; eşleri, partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından ya da yolda yürürken hiç tanımadığı samuray kılıçlı biri tarafından öldürülebilmektedir. Kadınların eş ve partnerleri tarafından öldürülmesi çoğu zaman uzun süredir devam eden şiddetin sonucudur ve önlenebilirdir. Toplumun tüm üyeleri olarak her birimiz bu önlenebilir küresel husumeti durdurmak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin tüm biçimlerinden arınmış bir toplum oluşturma amacına ulaşmak için yardım edebiliriz.

Kadına yönelik şiddetin bildik hüzünlü öyküleri, geleneksel ön kabuller toplumun ve devletin duyarsızlığı ile büyüyor. Şiddet yalnızca bedenlere zarar vermiyor, kadınları öz saygısını, ihlale direnme ve hak alma arzusunu hafifletiyor veya yok ediyor. Bu ülke maalesef erkek egemen sistem üzerine kurulu olsa da bizler, kız kardeşlerim bu ülkede huzur içinde yaşayana dek vazgeçmeyeceğiz. O yüzden parmak uçlarımızla yürümeyi bırakalım, bırakın uyansınlar. Herkesin sesine ses olana kadar hep birlikteyiz. Eğer bir gün ben ölürsem anne sarıl ve yak bu şehri."

Bilecik'te Kadın Cinayetlerine Protesto
Kaynak: ANKA / Yerel

İnsan Hakları Osmaneli Politika Bilecik Kadın Yerel Çınar

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti

Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Neyse ki vatandaşlar gerekeni yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.