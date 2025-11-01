Haberler

Bilecik'te Kaçmaya Çalışan Şahıs Havalandırma Boşluğunda Sıkıştı

Bilecik'te polisten kaçmaya çalışan Ç.O. adlı şahıs, girdiği beş katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna atlayarak sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir şahıs, atladığı binanın havalandırma boşluğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uygulama yaptığı sırada, hakkında arama kararı bulunan Ç.O. isimli şahıs polisleri fark ederek kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında beş katlı bir apartmana giren Ç.O., binanın havalandırma boşluğuna atlayarak saklanmak istedi ancak boşlukta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından şahsı urgan yardımıyla sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarılan Ç.O., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
