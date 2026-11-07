Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te jandarmanın eş zamanlı denetiminde 593 araç kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarmanın eş zamanlı denetiminde 593 araç kontrol edildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi ve tüm ilçelerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik eş zamanlı denetim yaptı. Denetimde 593 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan ve eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminde 593 araç denetlenirken, kurullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve tüm ilçelerde Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı Denetimi gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerimiz tarafından ilçelerimizde eşzamanlı icra edilen denetim kapsamında 593 araç kontrol edildi. Uygulanan denetimlerde kurallara uymayan ve eksik evrak olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı

Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu

Oltasına takılan balığın üstünden servet çıktı
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları ülkemizce iptal edildi

Yunanistan ve GKRY'nin yetkisiz seyir ikaz duyuruları iptal edildi
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası20

İran'la ilgili kıyamet senaryosu iddiası! Vatandaşlarına dağıtıyorlar
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt