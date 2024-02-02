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Bilecik'te Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

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Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan sokak hayvanları için mama bırakarak onlara destek oluyor. Soğuk kış günlerinde hayvanların beslenmesini kolaylaştıran ekipler, mama kontrolünün düzenli bir şekilde sağlanacağını açıkladı.

Bilecik'te sokak hayvanlarına Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıkıyor.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk alanında bulunan sokak hayvanları için belirli yerlere mama bırakıldı.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının ulaşmakta zorlandığı mamaları Jandarma ekipleri temin etti. Birçok hayvana mama veren ekipler aynı zamanda birçok noktaya da mama bırakarak hayvanların kolay beslenmesine yardımcı oldu. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, sokak hayvanlarının mama kontrolünün düzenli bir şekilde sağlanacağını açıkladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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