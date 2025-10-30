Haberler

Bilecik'te İŞKUR Gençlik Programı ile Öğrencilere İş Fırsatı

Bilecik'te İŞKUR Gençlik Programı ile Öğrencilere İş Fırsatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Programı kapsamında öğrenciler hem eğitim hayatlarına devam ederken iş deneyimi kazanacaklar. Kura çekimiyle belirlenen 677 öğrenci, üniversite bünyesinde çalışarak hem gelir elde edecek hem de mesleki gelişim fırsatına sahip olacak.

Bilecik'te İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrenciler hem okuyacak hem de çalışacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında görev alacak öğrenciler için kura çekimi gerçekleştirildi. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda yapılırken, üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterildi. Toplam 3 bin 478 öğrencinin başvurduğu programda 677 öğrenci asıl olarak belirlendi.

İŞKUR Gençlik Programı sayesinde öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş deneyimi kazanma, finansal okuryazarlık ve iş dünyasına hazırlık konularında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Asil olarak seçilen öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yaparak hem gelir elde edecek hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, programın öğrencilere önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, "Gençlerimizin eğitim sürecini desteklerken onları geleceğe daha donanımlı hazırlıyor. Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin hem ekonomik hem de mesleki anlamda güçlenmesini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.