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Bilecik'te İlk Asfaltı Teyzeler Dökerek Tarih Yazdı

Bilecik'te İlk Asfaltı Teyzeler Dökerek Tarih Yazdı
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Bilecik'in Bekdemir köyünde Narin ve Afiyet teyzeler, Vali Şefik Aygöl ile birlikte köy yoluna ilk asfaltı dökerek tarihi bir an yaşadılar. Bilecik genelinde sürdürülen 65 kilometrelik yol yapım projesinde sona yaklaşılırken, gece gündüz çalışan ekipler büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Bilecik'in Bekdemir köyünde yaşayan Narin ve Afiyet teyzeler, Vali Şefik Aygöl ile birlikte asfalt serimi aracına binerek köy yoluna ilk asfaltı kendileri döktü.

Bilecik Merkez'e bağlı Bekdemir köyünde gece boyunca devam eden sıcak asfalt serimi, vatandaşlar ve İl Özel İdaresi çalışanlarının yoğun çabasıyla sürdü. Kent genelinde 65 kilometrelik yol hedefinde sona yaklaşılırken, geceye Narin Gür (70) ve Afiyet Bağırkan (60) teyzeler damga vurdu. İkili Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile birlikte asfalt serimi aracına binerek, köylerindeki ilk asfaltı kendileri döktü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik genelinde sürdürülen 65 kilometrelik yol yapım hedefinde sona yaklaşıldığını ve sadece 4 kilometrelik bir bölümün kaldığını belirtti. Aygöl, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bekdemir köyündeki bu çalışmamız da bunun bir örneği. Gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gece de devam eden sıcak asfalt serimi, köy halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, yolların kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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