Bilecik'te Polis Memuru Tartıştığı Meslektaşını Silahla Yaraladı

Bilecik'te tartışan iki polis memurundan biri, diğerini silahla yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te tartışan iki polis memurundan biri meslektaşını silahla yaraladı.

Mersin'de görevli polis memuru H.Ç. ile Kütahya'da görev yapan diğer polis memuru S.Y, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde karşılaşarak, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Polis memuru S.Y, üzerindeki tabancayla H.Ç'ye silahla ateş etti. Kasık bölgesinden yaralanan H.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Y. ise olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
