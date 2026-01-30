Haberler

Huzurevinde halk oyunları ile renkli anlar yaşandı

Güncelleme:
Bilecik'te huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinlikte halk oyunları ve müzik ile keyifli anlar yaşandı. Etkinliğe katılan yaşlılar, müzik dinleyerek ve halk oyunlarına eşlik ederek vakit geçirdi.

Bilecik Kent Konseyi Halk Oyunları Ekibi hocaları İsa Özdil ve yerel halk sanatçısı Kazım Kaya, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde etkinlik gerçekleştirdi. Programda halk oyunları ve müzik eşliğinde huzurevi sakinlerine keyifli anlar yaşatıldı. Etkinlikte yaşlılar halk oyunlarına eşlik etti, müzik dinleyerek vakit geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yaşlılarımızın halk oyunları ve müzik eşliğinde güzel vakit geçirmesi bizler için son derece kıymetlidir. Yüzlerindeki tebessüm her şeye bedeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

