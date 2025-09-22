Haberler

Bilecik'te Huzurevi Personeli ile Toplantı Gerçekleştirildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında, huzurevinde görev yapan personellerle bir toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman'ın da katıldığı toplantıda huzurevinde sunulan hizmetler, yaşlı bireylerin ihtiyaçları ve kurum içi işleyiş ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Türkoğlu, "Huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar önemli. Personellerimizin özverili çalışmalarına teşekkür ediyorum. Ekip ruhu ile hizmetlerin daha da güçleneceğini düşünüyorum" dedi. Huzurevinde sunulan bakım ve sosyal hizmetlerin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

