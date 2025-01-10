Bilecik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 7 yıl 6 ay hapis cezası ile ' Hırsızlık' suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, hırsızlıktan aranması olan şahıs, Sakarya Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı. Adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK