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Bilecik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan şahıs Bozüyük'te yakalandı. Şahsın 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'Aranan şahısların yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan şahıs yakalandı. Şahsın 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası arandığı öğrenilirken, şahıs Bozüyük'te yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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