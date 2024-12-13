Bilecik'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan şahıs Bozüyük'te yakalandı. Şahsın 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'Aranan şahısların yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan şahıs yakalandı. Şahsın 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası arandığı öğrenilirken, şahıs Bozüyük'te yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK