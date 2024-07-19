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Bilecik'te Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, '2024 Yılı Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi' hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Bilecik'te 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Bilecik'te '2024 Yılı Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi' hakkında toplantı, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı teknik personelin katılımı ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Genelge kapsamında; kanatlı işlemleri, ihbarı mecburi hastalıklarda hastalık çıkışından sonuna kadar yapılan iş ve işlemler, aşılamalar, hastalık tazminatları, hayvan tanımlama, kayıt ve kayıt değişikliği, hayvan refahı, yol kontrolleri gibi Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün görev tanımındaki diğer konuları içeren, genelgede değişen ve eksiklikler görülen hususlarla ilgili İl VETBİS, TURKVET ve diğer Bakanlığın veri tabanlarında sorumlu personeller sunum yaptı.

Toplantı sonunda, sahada görev alan teknik personelin sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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