Bilecik'te Hayvan Barınakları Denetlendi

Bilecik'te veteriner hekimler tarafından hayvan barınakları denetlenerek hayvanların sağlık durumları incelendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce görevli veteriner hekimler tarafından hayvan barınakları denetlenerek; hayvanların sağlık durumları, barınakların fiziki şartları, yapılan işlemler kontrol edildi.

Her canlının yaşam hakkına duyulan saygının barınaklarda da devam etmesi ve barınakların birer sıcak yuva haline getirilmesi için denetimlerin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK