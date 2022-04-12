Bilecik'te hayırsever esnaftan çocuklara bayram ayakkabısı - Haberler

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Bilecik'te hayırsever esnaftan çocuklara bayram ayakkabısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te hayırsever esnaftan çocuklara bayram ayakkabısı

Bilecik'te uzun yıllardır faaliyet gösteren hayırsever esnaf, ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı bağışında bulundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te uzun yıllardır faaliyet gösteren hayırsever esnaf, ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı bağışında bulundu.

Bilecik'te yıllardır ayakkabıcılık yapan Murat Okat, Ramazan Bayramında çocukları sevindirmek adına yaklaşık 40 çift ayakkabıyı Bilecik Belediyesi Güzel Market Dayanışma Mağazasına ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtmak üzere aldı. Amaçlarının, ihtiyaç sahibi çocukları gülümsetmek olduğunu kaydeden Murat Okat, ayakkabıların dağıtımı için belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik'te hayırsever esnaftan çocuklara bayram ayakkabısı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Market, Esnaf, Yerel, Haberler

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