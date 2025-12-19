Haberler

Bilecik'te öğrencilerden hayır çarşısı

Bilecik'te öğrencilerden hayır çarşısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen hayır çarşısında, öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinliğin yerli üretim bilincinin geliştirilmesi açısından önemine dikkati çekti.

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilerin hazırladığı hayır çarşısı programı düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği hayır çarşısında, yerli üretimin ve tutum bilincinin önemine dikkat çekildi. Programda öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladığı etkinliğin anlamlı olduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin emekleriyle hazırladığı bu güzel etkinlik, yerli üretim bilincinin ve paylaşma kültürünün küçük yaşlarda kazandırılması açısından çok kıymetlidir. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu! Tarihi bir imza atmışlar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Zamanlaması da hayli manidar
title