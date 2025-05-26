Bilecik'te Hayır Çarşısı Açıldı

Bilecik'te Hayır Çarşısı Açıldı
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Bilecik İl Müftülüğü, Kur'an kursları hayrı hizmetleri için 'Hayır Çarşısı' kurdu. Stantlarda ev yapımı yiyecekler, el emeği ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Bilecik İl Müftülüğünce Kur'an kursları hayrı hizmetleri için 'Hayır Çarşısı' kuruldu.

Yediler Camii ve Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu bahçelerinde gerçekleştirilen k hayır çarşısında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan stantlarda ev yapımı yiyecekler, el emeği ürünler ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Açılış programlarına katılan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, stantları tek tek gezerek emeği geçen gönüllülere teşekkür etti. Dilek, "Bu anlamlı organizasyon, hem eğitime destek sağlıyor hem de kardeşlik ve yardımlaşma duygularımızı pekiştiriyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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