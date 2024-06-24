Bilecik'te Hava Sıcaklığından Dolayı Karayolunda Asfalt Erimesi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının artması sonucu Bursa'ya bağlayan karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı. Ekipler, eriyen asfaltın trafiği aksatmaması için kumlama çalışması yapıyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde hava sıcaklığın artması sonucu ilçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı.
Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi ve İstanbul - Antalya D650 karayolunda bulunan Pazaryeri Kavşağı arasında kalan kısımlarında eriyen asfaltta Karayolu 14. Bölge 144 Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı. 9 günlük Kurban bayramı tatili süresince çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler özellikle bin 150 rakımlı Ahı Dağında eriyen asfalt nedeniyle trafiğin aksamaması için kumlama çalışmasına devam ediyor. - BİLECİK