Bilecik'te Hasat Dönemi Öncesi Biçerdöver Kontrolleri İçin Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik'te Hasat Dönemi Öncesi Biçerdöver Kontrolleri İçin Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in ilçelerinde 2025 üretim yılı hububat hasat dönemi öncesinde düzenlenen toplantıda, biçerdöver kontrollerinin önemi, doğru hasat teknikleri ve dane kaybını önleme yöntemleri ele alındı. Üreticilere yönelik kurslar ve belgelendirme süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in ilçelerinde 2025 üretim yılı hububat hasat dönemi öncesinde, biçerdöver ve hasat kontrollerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı boyunca müdürler tarafından yapılan sunumlarda, hasat döneminde dane kaybının önlenmesi, biçerdöver kontrollerinin önemi ve doğru hasat teknikleri gibi konular hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Üreticilerin soruları da yanıtlanarak, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca toplantı çerçevesinde, biçerdöver operatör belgesine ihtiyaç duyanlar için hasat sezonu öncesi açılacak kurslara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Özel bir kurs yetkilisi tarafından verilen bilgiler çerçevesinde, belgelendirme süreci ve kurs kayıt şartları hakkında detaylı açıklamalarda bulunuldu. Tarım yetkilileri, verimli ve kayıpsız bir hasat sezonu için biçerdöver kontrollerinin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekerek, tüm üreticilere başarılı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Buğra Erdem'in yanı sıra mahalle muhtarları, köy muhtarları ve çok sayıda üretici katılım sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.