Bilecik'te hane halkı büyüklüğü ülke ortalamasının altında

Bilecik'te hane halkı büyüklüğü yüzde 2,83 oranla ülke ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Aile, 2022' sonuçlarını açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü.

Bilecik'te ortalama hane halkı büyüklüğü 2,83

Türkiye'de 2022 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Bilecik'te ise; 2022 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 2,83 açıklanarak, ülke ortalaması olan 3,17'nin altında kaldı. - BİLECİK