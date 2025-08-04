Bilecik'te Hamsu Köprüsü Yıkımında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te şehir içi ulaşımda önemli bir noktada olan Hamsu köprüsünü yıkma çalışmaları sırasında çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından sündürüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde başlayan yıkım yenileme çalışmaları sırasında kaynak işlemi sırasında yangın çıktı. Köprünün alt tarafında bulunan kurumuş otlar kaynaktan sıçrayan alevler sebebi ile tutuştu. Kısa sürede büyüme ihtimali bulunan yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Tadilat çalışmalarının, gerekli güvenlik önlemleri alınarak devam edeceği bildirildi. - BİLECİK