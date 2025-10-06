Haberler

Bilecik'te Hamsu Köprüsü'nde Tır Arızası Trafiği Kilitledi

Bilecik'te Hamsu Köprüsü'nde Tır Arızası Trafiği Kilitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Hamsu Köprüsü üzerindeki tır arızası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yeni köprüden kontrollü geçiş yapılırken, bölgede uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik'te Hamsu Köprüsü üzerinde arızalanan tır trafiği durma noktasına getirdi.

Bilecik'te geçtiğimiz Ağustos ayında 'Depreme Dayanıksız' olduğu için yıkımına başlanılan ve 90 gün sonra tamamlanması planlanan Hamsu Köprüsü'nün eski kısmında çalışmalar devam ediyor. Trafik eski köprü yanına daha önceden yapılan yeni köprüden kontrollü bir şekilde tek gidiş tek geliş olmak üzere verilirken, Çarlı istikametine uzun kuyruklar oluştu. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede bir de dorsesinde forklift taşıyan tır arıza yapınca trafik kilitlenme noktası geldi. Arıza yapan araç başka bir çekili ile çekilirken, daha sonra trafik bir nebze olsun rahatladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi

Bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.