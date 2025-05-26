Bilecik'te Halı Mağazası Açılışında İzdiham

Bilecik'te Halı Mağazası Açılışında İzdiham
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te yeni açılan bir halı mağazası, ilk 50 müşterisine bedava halı vereceğini duyurdu. Açılış saatinden saatler önce mağaza önünde oluşan kalabalık, şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik'te açılan bir halı mağazası ilk 50 müşteriye açılışa özel halı hediye edeceğini duyurunca saat 10.00'daki açılışa 7'de geldiler.

Bilecik'te merkez Tepebaşı mevkiinde bir halı mağazası günler öncesinden açılışa ilk 50 müşterisine bedava halı vereceğini duyurdu. Sabah saat 10: 00'da yapılacak açılış için mağazaya 09: 00'da gelen mağazası sahibi adeta şok oldu. Yüzlerce kişi mağazasın önünde beklerken, adeta mağaza zor giriş yaptılar. Bazı müşteriler ilk 50 kişi arasına girmek için saat 10.00'daki açılışa 7'de geldiklerini söylediler.

"Sabah saat yedide ilk ben geldim"

Mağazanın ilk müşterisi Cuma Kılınç, "Sabah saat yedide ilk ben geldim. Hediye halımı aldım çok memnun kaldım" dedi.

"Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık şaşırdık"

Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise, "Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu, ama bir şekilde atlatmayı başardık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tek cümlelik paylaşım yaptı
Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Kalça dolgusu kaburgaya yayıldı! Doktorunu ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yıl sonra gelen şampiyonluk

90 yıl sonra gelen şampiyonluk
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti

EuroLeague yönetimine Fenerbahçe'yi şikayet etti
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı

Galatasaray'da kalacak mı? Herkesin beklediği o soruya cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.