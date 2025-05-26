Bilecik'te Halı Mağazası Açılışında İzdiham

Bilecik'te açılan bir halı mağazası ilk 50 müşteriye açılışa özel halı hediye edeceğini duyurunca saat 10.00'daki açılışa 7'de geldiler.

Bilecik'te merkez Tepebaşı mevkiinde bir halı mağazası günler öncesinden açılışa ilk 50 müşterisine bedava halı vereceğini duyurdu. Sabah saat 10: 00'da yapılacak açılış için mağazaya 09: 00'da gelen mağazası sahibi adeta şok oldu. Yüzlerce kişi mağazasın önünde beklerken, adeta mağaza zor giriş yaptılar. Bazı müşteriler ilk 50 kişi arasına girmek için saat 10.00'daki açılışa 7'de geldiklerini söylediler.

"Sabah saat yedide ilk ben geldim"

Mağazanın ilk müşterisi Cuma Kılınç, "Sabah saat yedide ilk ben geldim. Hediye halımı aldım çok memnun kaldım" dedi.

"Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık şaşırdık"

Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise, "Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu, ama bir şekilde atlatmayı başardık" dedi. - BİLECİK