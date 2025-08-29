Bilecik'te Güvercinin Kaybolması, Emlakçıyı Üzüntüye Boğdu

Bilecik'te emlakçılık yapan Soner Güler, iki yıl önce hediye olarak aldığı ve sağlık sorunları nedeniyle bakımıyla titizlikle ilgilendiği güvercininin kaybolmasından büyük üzüntü duyuyor. Güvenlik kameralarında bir kişinin güvercini alırken görüntülenmesi, durumu daha da üzücü hale getiriyor.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Terzihane Sokak üzerinde emlakçılık yapan Soner Güler'e bir arkadaş tarafından 2 yıl bir güvercin hediye edildi. Hayvana iş yerinde bakan Soner Güler'e geçtiğimiz günlerde hayvanın olmadığı fark etti. Göğüs ve böbrek hastalığı bulunan ve uçamayan hayvanı aramaya çalışan Güler, çevre işyerleri güvenlik kameralarını inceledi. Güler, çevredeki tüm güvenlik kameralara baktığında bir şahsın güvercini aldığı gördüğü anlatarak, "Benim hayvanım hastalığından dolayı uçamıyordu. Burada biz ona gözümüz gibi bakıyorduk, o artık bizden olmuştu. Geçen yine buralarda gezerken bir anda kayboldu. Sonrasında bulamayınca güvenlik kameralarına baktım. Bir şahsın güvercini bulduğu ve çevredeki bir esnafa sahibi olup olmadığı sorduğunu gördük. Şahıs güvercinin sahibi aramış ve bulamayınca götürmüş. Büyük ihtimalle yerde gezdiği için bir kedinin yememesi için. O arkadaşa ulaşamadık çok araştırdık. Ondan ricamız adı 'Şans' olan güvercinimizi geri getirmesi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
