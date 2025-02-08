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Bilecik'te Gübre Denetimleri Artıyor

Bilecik'te Gübre Denetimleri Artıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın koordinesinde gübre satışı yapan işyerlerine sıkı denetimler yapıldı. Denetimlerin amacı, sahte gübrelerin piyasaya sürülmesini engelleyerek çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, koordinesinde, gübre satışı yapan işyerlerine sıkı denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla ilkbahar öncesinde gübre kullanımının arttığı dönemde, sahte ve tağşiş edilmiş gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetimler başlatıldı. İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'te de titizlikle yürütülen denetimler kapsamında, çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını hedeflendiğini belirtti. Gerçekleştirilen denetime, teknik personelin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da katılarak süreci yerinde takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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