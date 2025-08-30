Bilecik'te Gençlik ve Spor Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek il genelinde gerçekleştirilen spor yatırımları ve projeleri hakkında bilgi aldı. 2024 yılı boyunca 4 bin 218 öğrencinin yurtlarda konaklayacağı, 25 bin 764 lisanslı sporcu ve birçok gençlik faaliyetinin detayları paylaşıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gençlik ve spor yatırımları kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Faik Oktay Sözer il genelinde yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan sunumda, Bilecik genelinde toplam 34 tesis ve yurdun hizmet verdiği, 2024 yılı boyunca 4 bin 218 öğrencinin yurtlarda konakladığı belirtildi. Spor faaliyetleri kapsamında il genelinde 25 bin 764 lisanslı sporcu ve 2 bin 251 faal sporcunun bulunduğu açıklandı. Ayrıca, 2024-2025 eğitim döneminde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı, 2023-2024 tarama sonuçlarına göre ise 363 öğrencinin başarılı bulunarak yetenekli oldukları branşlara yönlendirildiği ifade edildi. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde 3 bin 700 çocuğa yüzme öğretildiği, yıl sonuna kadar hedefin 4 bin 500 çocuğa ulaşmak olduğu aktarıldı. Uluslararası müsabakalarda 5 branşta 10 derece elde edilirken, 5 branşta 16 milli sporcu yetiştirildiği bildirildi. Gençlik merkezlerinde yıl boyunca 38 bin 739 gence ulaşılarak 4 bin 803 faaliyet gerçekleştirildiği, 800 gencin katılımıyla 38 kamp düzenlendiği açıklandı. Bunun yanı sıra Bozüyük, Söğüt ve Gölpazarı Gençlik Merkezleri, Pazaryeri Spor Salonu ile Pazaryeri ve Gölpazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının tamamlanarak hizmete açıldığı kaydedildi. Ayrıca, tesislerde 5 milyon 900 bin TL maliyetle 30'un üzerinde bakım-onarım çalışması yapıldığı vurgulandı.

Vali Sözer, "Sporun ve sporcunun yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar

Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Beklenen açıklama geldi
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde halay çekerken kalp krizinden öldü

Halay çekerken aniden fenalaştı! Son nefesini verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.