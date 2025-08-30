Bilecik'te Gençlik ve Spor Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gençlik ve spor yatırımları kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Faik Oktay Sözer il genelinde yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Yapılan sunumda, Bilecik genelinde toplam 34 tesis ve yurdun hizmet verdiği, 2024 yılı boyunca 4 bin 218 öğrencinin yurtlarda konakladığı belirtildi. Spor faaliyetleri kapsamında il genelinde 25 bin 764 lisanslı sporcu ve 2 bin 251 faal sporcunun bulunduğu açıklandı. Ayrıca, 2024-2025 eğitim döneminde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı, 2023-2024 tarama sonuçlarına göre ise 363 öğrencinin başarılı bulunarak yetenekli oldukları branşlara yönlendirildiği ifade edildi. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde 3 bin 700 çocuğa yüzme öğretildiği, yıl sonuna kadar hedefin 4 bin 500 çocuğa ulaşmak olduğu aktarıldı. Uluslararası müsabakalarda 5 branşta 10 derece elde edilirken, 5 branşta 16 milli sporcu yetiştirildiği bildirildi. Gençlik merkezlerinde yıl boyunca 38 bin 739 gence ulaşılarak 4 bin 803 faaliyet gerçekleştirildiği, 800 gencin katılımıyla 38 kamp düzenlendiği açıklandı. Bunun yanı sıra Bozüyük, Söğüt ve Gölpazarı Gençlik Merkezleri, Pazaryeri Spor Salonu ile Pazaryeri ve Gölpazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının tamamlanarak hizmete açıldığı kaydedildi. Ayrıca, tesislerde 5 milyon 900 bin TL maliyetle 30'un üzerinde bakım-onarım çalışması yapıldığı vurgulandı.

Vali Sözer, "Sporun ve sporcunun yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK