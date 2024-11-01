Bilecik'te Gençlik Merkezi Çocuklara Resim Kursu Açtı

Bilecik Gençlik Merkezi tarafından çocuklara özel resim kursları başlarken, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen Çocuklara Özel Resim Kursu başladı. Çocukların yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslar düzenlenirken. Resim kursları sayesinde çocuklar sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir kursa katılan çocukları ziyaret ederek, "Katılmak isteyen tüm çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK