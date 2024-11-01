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Bilecik'te Gençlik Merkezi Çocuklara Resim Kursu Açtı

Bilecik'te Gençlik Merkezi Çocuklara Resim Kursu Açtı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Çocuklara Özel Resim Kursu, çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla büyük ilgi gördü. Katılmak isteyen tüm çocuklar davet edildi.

Bilecik Gençlik Merkezi tarafından çocuklara özel resim kursları başlarken, çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen Çocuklara Özel Resim Kursu başladı. Çocukların yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslar düzenlenirken. Resim kursları sayesinde çocuklar sulu boya, pastel boya, kalem boya gibi temel resim tekniklerini öğreniyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir kursa katılan çocukları ziyaret ederek, "Katılmak isteyen tüm çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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