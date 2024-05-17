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Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında açılan '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' büyük ilgi gördü

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Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sergiyi gezerek resimleri inceledi ve başarılı ressamları tebrik etti.

Bilecik'te Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' büyük beğeni topladı.

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan '19 Mayıs Temalı Resim Sergisi' açılışı gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik Merkezi'nde açılan serginin kurdelesini gezerek resimleri tek tek inceledi. Başarılı ressamları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bugün burada resim sergisi açılışımızı gerçekleştirdik. Tek tek resimleri de izledim başarılı ressamlarımızı da tebrik ettim. Geleceğimizin teminatı gençler için 19 Mayıs'ımızı en güzel şekilde kutlayacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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