Bilecik'te Gençlik Haftası Atatürk Anıtı'na konulan çelenkle başladı - Haberler

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Gençlik Haftası Cumhuriyet Meydan'ındaki Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı.

Program Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te Gençlik Haftası etkinliklerinin başladığını belirten ve haftanın dolu dolu yapılan etkinliklerle devam edeceğini anlatan İl Müdürü Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 il merkezimizde her yıl 15-19 Mayıs Gençlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Gençlik Haftası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi gösteren çok önemli bir haftadır. Çünkü güçlü ve modern bir Türkiye idealini yaşatıp geleceğe taşıyacak ve bu emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olanlar gençlerimizdir. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, geçmişlerini iyi öğrenerek, geleceklerine sıkıca bağlanmaları, sosyal bireyler olmaları ve sağlıklı bireyler yetiştirmeleri adına, gerek sportif gerekse sosyal faaliyet ve projelerle siz gençlere hizmet vermektedir. Sevgili gençler en önemsediğimiz çalışmalardan birisi gençlik çalışmalarımızdır. Çünkü gençliğe yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırım olduğu düşüncesindeyiz. Hiçbir faaliyet gençlerin gözündeki ışığa ve umuda şahit olmak kadar, o umut ve ışığı artırmaya vesile olmak kadar huzur vermiyor. Bugün bu gençlik programında da aynı hissiyatı ve aynı mutluluğu yaşıyoruz. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle son vermek istiyorum; 'Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir'. 15-19 Mayıs Gençlik Haftanızı kutluyorum" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel