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Bilecik'te Gençlere Ramazan Ayı Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Gençlere Ramazan Ayı Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik İl Müftülüğü, 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında Ramazan'a özel etkinlik düzenleyerek, çocuklara sürpriz hediyeler dağıttı. Etkinlik, gençlerin Kur'an öğrenme ve ibadet alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Bilecik İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Ramazan ayına özel bir etkinlik düzenledi.

Bilecik Diyanet Gençlik Merkezi ve Söğüt Orhangazi Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklara, içinde sürpriz hediyeler bulunan çantalar hediye edildi. Etkinliklerin Bilecik ayağında, Gençlik Koordinatörü Halis Çelik, öğrencilere çantalarını takdim etti. Söğüt'teki programda ise İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, öğrencilerle bir araya geldi ve hediyeleri kendi elleriyle dağıttı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının gençlerimiz için manevi bir eğitim süreci olmasını önemsiyoruz. Çanta hediyemiz, gençlerin Kur'an öğrenme ve ibadet alışkanlıklarını geliştirme süreçlerini desteklemeyi amaçlayan çalışmalardan biridir" dedi.

Etkinlik, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, Ramazan ayının paylaşma ve bereket ruhunu gençler arasında yaygınlaştırmak adına düzenlenen bu tür programların devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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