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Bilecik'te Gençler için Gelecek Politika Çalıştayı Düzenlendi

Bilecik'te Gençler için Gelecek Politika Çalıştayı Düzenlendi
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Bilecik'te gerçekleştirilen gençlik politikaları çalıştayı, gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırarak Türkiye'nin gelecekteki gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacak.

Bilecik'te gençlerin sesini duyurmak ve geleceğe yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamak amacıyla çalıştay düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı ' Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' çerçevesinde Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in koordinasyonunda geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çalıştaya, gençlik alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler, öğrenciler ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştayda, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayda, eğitim ve hayat boyu öğrenme, istihdam ve girişimcilik, sosyal kapsayıcılık, kültür ve sanat, spor, teknoloji, çevre ve iklim değişikliği, sağlık, afet yönetimi ve dayanıklılık, değerler eğitimi, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 farklı alan detaylı bir şekilde ele alındı.

Çalıştayda gençlerin ortaya koyduğu fikirler, Türkiye'nin gelecekteki gençlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak raporla, gençlerin görüşleri Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulacak ve geleceğin Türkiye'sini bu fikirler şekillendirecek.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada, gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini ve bu çalıştayın gençlik politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise, gençlerin enerjisi ve heyecanıyla dolu geçen çalıştayda ortaya çıkan fikirlerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Özdemir, "Çalıştay sonrasında ortaya çıkacak belge doğrultusunda atılacak adımlarla bugünün ve geleceğin bedenen, ruhen ve fikren güçlü nesillerini yetiştirmeye önemli katkıda bulunacağız" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Yapılan açıklamada, "Protokol konuşmaları, istişare oturumları ve raporlama süreciyle tamamlanan Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, Bilecik'te gençlerin sesinin duyulduğunu ve geleceğe dair umutlarının artığını gösteriyor. Çalıştay sonucunda oluşturulan raporların, gençlik politikalarının oluşturulmasında referans niteliği taşıması bekleniyor" İfadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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