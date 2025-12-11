Haberler

Bilecik'te Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği tamamlandı

Bilecik'te Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği tamamlandı
Bilecik'te gerçekleştirilen Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği'nde genç sporcular, sağ ve sol kolda mücadele ederek dereceye girmek için yarıştı. Organizasyona katılan tüm sporcular ve destekleyenlere teşekkür edildi.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği, tamamlandı.

İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda genç sporcular, güçlerini, azimlerini ve centilmenliklerini ortaya koyarak derece için yarıştı. Organizasyonda hem sağ hem sol kolda farklı sıkletlerde öğrenciler mücadele ederken, karşılaşmalar büyük ilgi gördü.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım gösteren tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve hakemimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
