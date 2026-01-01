Gençler Badminton müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Gençler Badminton İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Bilecik'te gerçekleştirilen Gençler Badminton İl Birinciliği Müsabakaları, sporcuların yoğun katılımı ve çekişmeli karşılaşmalarla sona erdi. Turnuva boyunca genç sporcular, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden takdir topladı. Müsabakaların, gençlerin spora yönlendirilmesi ve okul sporlarının yaygınlaştırılması açısından önemli katkı sunduğu belirtilirken, organizasyona katılan okullar ve öğretmenler de destekleriyle sürecin başarıyla tamamlanmasında rol aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK