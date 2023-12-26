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Bilecik'te Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı

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Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları, 18 ilden 314 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Bilecik Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Gençler B Erkek Güreş Grup Müsabakaları 18 ilden 314 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müsabakaları yakından takip ederek, "Katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör, idareci ve hakemlere teşekkür ederiz. Zonguldak ilinde yapılacak olan Türkiye birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde eden sporcuları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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