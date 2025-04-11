Bilecik'te Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması İl Finalleri Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) düzenlediği 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması İl Finalleri, Bilecik Gençlik Merkezi'nde devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yarışmaya dair yaptığı kısa açıklamada, "Sanatla büyüyen bir gençlik için çalışmaya devam ediyoruz. 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında yer alan şiir yarışmalarını coşkuyla gerçekleştirdik. Bu tür etkinlikler gençlerin sanatla buluşmasını ve yeteneklerini sergilemesini teşvik ediyor" dedi.

Etkinlikler, çeşitli alanlarda devam ediyor. 10 Nisan'da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Ofis'te Gençler Arası Ses Yarışması düzenlenecek. 11 Nisan'da ise Gençler Arası Tiyatro Yarışması, Bilecik KYK Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşecek. Yarışmalara 12-17 yaş arası gençler katılım sağlayacak. - BİLECİK