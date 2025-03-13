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Bilecik'te Geleceğin Yıldızları: Ömer ve Emir Ergen Kardeşler

Bilecik'te Geleceğin Yıldızları: Ömer ve Emir Ergen Kardeşler
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Bilecik'te futbol dünyasında geleceğin yıldız adayları olarak gösterilen Ömer ve Emir Ergen kardeşler, kulüplerin dikkatini çekiyor. Her ikisi de Bilecik Futbol Akademisi oyuncusu ve futbol tutkusuyla öne çıkıyor.

Bilecik'te futbol dünyasında geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer ve Emir Ergen kardeşler, kulüplerin kıskacına girdiler.

Bilecik'te koyu bir Beşiktaş taraftarı da olan 2016 ve 2018 doğumlu Ömer ve Emir Ergen kardeşler, futbol dünyasında geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bilecik Futbol Akedemi oyuncusu olan sol ayağıyla etkileyici şutlar atan ve top kontrolüyle dikkat çeken Ömer, futbolseverlerden tam not alıyor. Yine Bilecik Futbol Akedemi oyuncusu Emir ise; sahadaki enerjisi ve oyun zekasıyla dikkat çekerken, geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyor. Küçük yaşlarına rağmen sahadaki performansları ve futbola olan tutkuları, U9 ve U7 takımları olan kulüplerin kıskacına girdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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