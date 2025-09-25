Haberler

Bilecik'te Geleceğin Sporcuları Yetiştiriliyor

Bilecik'te Geleceğin Sporcuları Yetiştiriliyor
Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile genç sporcular 10 ay süresince eğitim alıyor. Program sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de disiplinli bir spor hayatına hazırlanıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde geleceğin sporcuları, kapsamlı eğitim programıyla yetişiyor.

Söğütte yürütülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen öğrenciler, 10 ay boyunca Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı ile hem eğlenerek öğreniyor hem de disiplin, azim ve takım ruhu kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programla birlikte geleceğin başarılı sporcularının yetiştiğini belirterek, "Çocuklarımızı hem spora yönlendiriyor hem de onların kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Amacımız, ilimizden milli takımlara sporcular kazandırmak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
