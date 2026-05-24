Bilecik'te gazi ailesi ile anlamlı buluşma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Şube Müdürleri Hüsniye Nar ve Elif Özel ile birlikte Gazi Barış Bağcı ve eşi Merve Nur Bağcı ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletilerek gazi ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik dileklerinde bulunuldu. Devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız uğruna fedakarca görev yapan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor; kendilerine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyoruz. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

