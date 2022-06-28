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Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te fabrika servisleri denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde fabrika servis araçlarında denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü görevlileri işbirliğinde fabrika servis araçlarında denetimler yapıldı.

Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Araçların izin belgesi ve gerekli evrak kontrolünü yapan ekipler, gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu. Servis için gerekli donanım ve temizlik kurallarına yönelik de kontroller gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, güzergah ve güzergah saatleri konusunda da vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri bildirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Bilecik Yerel Haberler

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