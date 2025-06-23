Bilecik'te Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları Yapıldı

Bilecik'te Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışmaları Yapıldı
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Bilecik'te düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının il finalleri gerçekleştirildi. Yarışmalar sonucunda il birincileri belirlenerek bölge finaline katılma hakkı kazandılar.

Bilecik'te düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının il finalleri gerçekleştirildi.

Din görevlileri arasında üç aşamalı olarak düzenlenen yarışmaların Bilecik etabı, İl Müftüsü Ahmet Dilek başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yapıldı. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda, Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında Pazaryeri Alınca Köyü Camii İmam Hatibi Abdullah Arslan, Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında ise; Gölpazarı Küçükyenice Köyü Camii İmam Hatibi Nurullah Kımış, il birincisi oldu. İl birincisi olan din görevlileri, Bilecik'i temsilen yarışmaların bir sonraki aşaması olan bölge finalinde yarışma hakkı kazandı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, yarışmalara katılım sağlayan tüm din görevlilerine teşekkür ederek, bölge finaline katılacak olan yarışmacılara başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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