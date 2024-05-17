Bilecik'te Ezan Okuma Yarışması İl Birincileri Belli Oldu

Bilecik'de gerçekleştirilen Ezan Okuma Yarışması il birincileri belli oldu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde din görevlilerinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmeleri amacıyla 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif' yarışmaları düzenlendi. Din görevlileri arasında il, bölge ve Türkiye finali olarak üç etapta gerçekleşecek yarışmaların Bilecik il merkezi birincileri belli oldu. İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın komisyon başkanlığında düzenlenen yarışmaların il merkezinde hadis yarışmasında Bahçecik Köyü İmam Hatibi Ramazan Sağlam, ezanı güzel okuma yarışmasında Yavuz Sultan Selim Cami Vekil Müezzin Kayyımı Melik Yılmaz, etkili hutbe okuma yarışmasında Ahmetpınar Camii İmam Hatibi Talha Karaçivi il finali yarışmasına katılmaya hak kazandılar. - BİLECİK