Bilecik'te Evlenecek Çiftlere Eğitim Programı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Proje çerçevesinde sosyal çalışmacı Hasan Adan tarafından verilen eğitimlerde, evlilikte iletişim, aile içi roller, çatışma çözme becerileri ve sağlıklı ilişki dinamikleri gibi konular ele alındı. Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Eğitimlerin amacı, evlilik öncesinde çiftleri bilinçlendirmek ve sağlıklı aile yapısının temelini atmak. Projenin genç çiftler arasında farkındalık oluşturduğunu ve bu tür eğitimlerin ilerleyen süreçte de devam edecek.

Eğitime katılan çiftler ise, aldıkları bilgilerin evlilik hayatlarına olumlu katkı sağlayacağını belirterek, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK