Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Evde Çöp Biriktirme Olayı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiği ihbarı üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı ve ev sahibine ceza işlemi uygulandı.

Bilecik'te vatandaşların ihbarı üzerine bir evde incelemelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiğini tespit etti.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Baba Sokak 16 numaralı evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiği ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. İlgili birim müdürlükleriyle iletişime geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde bulunan çöplerin alınarak, temizlenmesini sağlanarak, ev sahibine Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza işlemi uygulandı.

Vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz ve olumsuz durumlara karşı 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü İnceleme Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title