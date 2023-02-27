Bilecik'te erken açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi Yerel Haberler Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle Hadim ilçesinde çiçek açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi. Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle Hadim ilçesinde çiçek açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi. Bilecik'te 15 gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredince badem ağaçları çiçek açtı. Bilecik'te mezarlık mevkiinde yüzlerce badem ağacı havanın sıcaklığına aldanınca çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum vatandaşları hayrete düşürdü. Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ağaçların bu mevsimde ağaçların çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayarak don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Yerel Haberler

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