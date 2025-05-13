Bilecik'te Engelliler Haftası'nda Duygu Dolu Tiyatro Gösterimi

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te ' Engelliler Haftası' çerçevesinde sahnelenen 'Röportaj' adlı tiyatro oyununu Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve seyirciler ayakta alkışladı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde özel bireyler tarafından büyük bir emek ve özveriyle sahneye konulan oyun, izleyicilerden tam not aldı. Performanslarıyla izleyenleri hem duygulandıran hem gururlandıran oyuncular, sanata olan tutkularını sergiledi. 'Engel' kelimesinin anlamını yitirdiği özel gecede, azim ve yetenek ön plana çıktı. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, gösteri sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti. Verdikleri emek için oyunculara teşekkür eden Aygöl çifti, "Sevgi varsa engel yoktur" mesajını yineleyerek, toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Özel bireylerin sanattaki başarısını gözler önüne seren etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - BİLECİK