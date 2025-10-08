Haberler

Bilecik'te Engelli Bireylere Yönelik Hizmet Geliştirme Toplantısı

Güncelleme:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli bireylere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katıldığı toplantıda, engelli vatandaşların ihtiyaçları ve toplumsal yaşamda daha aktif rol alabilmeleri için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Bilecik'te engelli bireylere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaşlara daha kaliteli, kapsayıcı ve erişilebilir hizmet sunma hedefiyle toplantı düzenlendi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım ve Aile Danışma Merkezi personelleri bir araya geldi. Toplantıda, engelli bireylerin ihtiyaçlarının daha yakından anlaşılması, hizmet alanlarının genişletilmesi ve engelli vatandaşların toplumsal yaşamın her alanında daha aktif rol alabilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Müdürü Türkoğlu, "Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir toplum için hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız engelleri kaldırmak değil, destek olarak hayatı birlikte kolaylaştırmak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
