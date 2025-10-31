Haberler

Bilecik'te Engelli Bireyler İçin Sivil Toplum İşbirliği Toplantısı

Bilecik'te Engelli Bireyler İçin Sivil Toplum İşbirliği Toplantısı
Güncelleme:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, projeler ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

Toplantıya Bilecik'te engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katıldı. Katılımcılar, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek projeler ve hizmetlerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, toplantının önemine değinerek, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak için sivil toplumla işbirliğinin kritik olduğunu belirtti. Türkoğlu, "Engelli bireylerimizin her alanda desteklenmesi, toplum olarak ortak sorumluluğumuzdur. Sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek, onların yaşam standartlarını yükseltecek projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
